Sem Anahí, RBD faz do público seu quinto integrante em penúltimo show no Brasil

A banda mexicana RBD realizou no sábado, 18, no Allianz Parque, em São Paulo, a penúltima apresentação da turnê Soy Rebelde no Brasil. Sem Anahí, que está internada em um hospital após ser diagnosticada com infecção renal grave, o grupo fez do público seu quinto integrante deixando os fãs responsáveis por cantar as partes que seriam da eterna Mia Colucci.

Logo no início do show, a banda comentou ausência de Anahí, ressaltando que seria uma noite difícil para eles, mas que o público devia se divertir. Homenageando a colega ausente, Christian Chavez usou um figurino rosa inspirado na personagem interpretada por Anahí ao cantar Otro día que va e as músicas do medley Mujeres ao lado de Maite Perroni e Dulce Maria.

Ao longo da apresentação, os integrantes do RBD repetiram suas mensagens contra homofobia, a importância de se aceitar como é e não deixar de sonhar. Mesmo desfalcado, o grupo conseguiu fazer feliz a criança interior de quem esperou 15 anos pelo retorno da banda.

Já quase no final do concerto, a plateia pediu para o grupo tocar Salvame, música que Anahí interpreta sozinha na turnê, no entanto, o pedido não foi atendido. O público até tentou puxar um coro a capela, mas, sem uma deixa para todos começarem juntos, a cantoria não ficou inteligível.

Sem alta médica

Antes de fazer o primeiro show da turnê no Allianz Parque, na quinta-feira, 16, Anahí havia publicado stories no Instagram que estava com febre e dores no corpo. No mesmo dia, a cantora passou por exames e fez questão de participar da apresentação, mesmo debilitada. Já na sexta-feira, 17, ainda sem saber o que estava causando os sintomas, a artista pisou no palco com o RBD mais uma vez, porém, sem aguentar as dores causadas pela infecção, ela precisou deixar o show já perto do final para ir ao hospital.

O diagnóstico de infecção renal grave só foi divulgado na manhã de sábado, 18. Mais tarde, após a abertura dos portões, veio a confirmação de que Anahí não iria participar do penúltimo show do grupo.

A banda fecha a agenda de shows no Brasil neste domingo, 19, no Allianz Parque. Até o momento, a assessoria do evento não confirmou se a cantora será liberada pelos médicos para ir ao concerto.

Entrada de água liberada

Em mais um dia de forte calor na capital paulista, os fãs do RBD já enfrentavam filas quilométricas para a entrada do show no início da tarde de sábado. A abertura dos portões foi antecipada, com o público podendo entrar no estádio por volta das 14h30.

Devido à morte da estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante o show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro, após passar mal por conta do calor, o Ministério da Justiça decidiu emitir uma portaria exigindo que a entrada de água fosse permitida em eventos de grande porte. Com validade imediata, quem chegou ao Allianz Parque com garrafas de água lacradas ou abertas, mas sem a tampa, foram autorizados a entrar no estádio com o líquido para se hidratar.

