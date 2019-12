Sem Alex Santana, Valentim avalia opções para escalar o Botafogo

O técnico Alberto Valentim está em busca de alternativas para escalar o meio-campo do Botafogo no duelo com o Atlético Mineiro, quarta-feira, no Mineirão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador perdeu Alex Santana para o compromisso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Nos últimos seis jogos da equipe, Valentim escalou o Botafogo com um trio de meio-campistas composto por Cícero, João Paulo e Alex Santana. Agora, portanto, precisará alterar o setor. E ele tem duas opções mais óbvias: Jean e o chileno Leonardo Valencia.

Os dois jogadores, inclusive, foram acionados durante a derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último sábado. Agora, portanto, Valentim deverá optar por uma opção mais defensiva – Jean – ou ofensiva – Leo Valencia, pois nenhum possui as mesmas características de Alex Santana.

O zagueiro Gabriel, que pertence ao Atlético-MG e está emprestado ao Botafogo, será outro desfalque. Como ele estava suspenso contra o Inter, a dupla de zaga não será modificada, sendo composta por Marcelo Benevenuto e Joel Carli.

Com 42 pontos, o Botafogo ocupa o 14º lugar no Brasileirão. E depois de encarar o Atlético-MG, receberá o Ceará, domingo, no Engenhão, pela última rodada do torneio nacional.