Sem Alex Sandro e com Tite no bobinho, Seleção treina antes da semifinal contra o Peru No CT do Fluminense, Neymar, Marquinhos e Thiago Silva iniciaram o treinamento dentro da academia; lateral da Juve trata lesão na coxa

Neste domingo, o Brasil executou atividades no centro de treinamento do Fluminense antes de enfrentar o Peru pela semifinal da Copa América. Neymar, Marquinhos e Thiago Silva iniciaram o treino na academia, e Alex Sandro não participou por tratar uma lesão na coxa.

A exibição da atividade da Seleção Brasileira por 15 minutos na CBF TV mostrou a participação de Tite em um bobinho do elenco. O lateral-esquerdo Alex Sandro não participava do grupo que participou do treinamento por tratar uma lesão na coxa.

Neymar e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, iniciaram a atividade dentro da academia junto do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, mas entraram em campo na sequência.

Para a vaga de Gabriel Jesus, expulso na partida contra o Chile, Lucas Paquetá, do Lyon, e Everton Ribeiro, do Flamengo, são os cotados. Ainda existe a possibilidade de Gabigol, outro jogador do rubro-negro, entrar em campo mudando a composição do ataque.

A escalação do Brasil esperada para o confronto desta segunda-feira contra o Peru é: Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Firmino, Neymar e Richarlison.

