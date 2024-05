Sem acordo, projeto que taxa compras internacionais deve ficar para terça

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/05/2024 - 18:57 Para compartilhar:

A Câmara dos Deputados pretende votar nesta semana a taxação de compras internacionais de até US$ 50, uma das medidas que deve aumentar a arrecadação da União. A proposta está embutida como um “jabuti” no PL que trata do Mover, programa de incentivos fiscais a montadoras de carros elétricos.

A proposta tende a ser colocada em pauta mesmo sem um acordo entre o Centrão e o Palácio do Planalto. Enquanto o governo é contra o “jabuti”, deputados veem como importante sinalizar para as empresas têxteis e de moda nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer derrubar a taxação e já disse que vetaria a ideia, caso ela avance no Congresso Nacional. Na avaliação do petista, a medida é impopular e poderia arranhar a imagem do Planalto, que tenta recuperar a boa imagem após as crises internas na comunicação.

Já os deputados foram cobrados pela indústria e pelo comércio varejista após as quedas nas vendas. A ideia, inclusive, surgiu em uma discussão entre empresários e membros da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Para derrubar a taxação, deputados cobram uma solução rápida do governo para sinalizar ao setor têxtil. Caso contrário, a medida deve ser mantida.

Nos bastidores, fontes afirmam que o relator do projeto, o deputado Átila Lira (Progressistas-PI), está irredutível a tirar o trecho da proposta, mas se dispôs a negociar uma alíquota de cobrança. O texto prevê a taxação de 60% de impostos para compras internacionais até US$ 50, mas há chances de essa porcentagem cair.

As lideranças aguardam apenas o aval de Lula para dar andamento nas negociações. Se o petista der margem, o texto tende a ser votado nesta terça-feira, 28, após a sessão do Congresso Nacional.