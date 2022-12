Sem acordo, Petrobras encerra negociação para vender térmica em Canoas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 10:15 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou na noite de quinta-feira que sua Diretoria Executiva aprovou o encerramento do processo competitivo para venda da Usina Termelétrica de Canoas, no Rio Grande do Sul.

“Apesar dos esforços envidados nesse processo, não foi possível obter condições comerciais adequadas para a concretização da transação, optando-se pelo seu encerramento”, disse a empresa.

A Petrobras acrescentou que avaliará os “próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão”.

