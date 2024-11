Selton Mello revela reação de Sean Penn com seu personagem em ‘Ainda Estou Aqui’; veja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 11:53 Para compartilhar:

Selton Mello contou em uma publicação em suas redes sociais a reação de Sean Penn ao seu personagem Rubens, de Ainda Estou Aqui. “Meu ídolo de toda a vida ficou profundamente tocado com o meu trabalho”, disse o ator, nesta quarta-feira, 13.

O longa do diretor Walter Salles vem recebendo elogios internacionalmente. Selton contou mais sobre seu encontro com Penn: “Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano. [Ele] me disse que assim que Rubens surgiu na tela aceitando o cachorro, ele se encantou imediatamente”.

“Isso foi aumentando enquanto o filme avançava. Disse que queria ser um pai assim, sentiu minha falta, sentiu saudade da infância. sentiu saudade do pai. sentiu muito. sentiu minha presença até na ausência. Me agradeceu por essa sensação”, continuou.

“Isso me emocionou intensamente. Carregarei comigo para sempre. O dia que eu parar de me sensibilizar com manifestações assim, significa que sequei por dentro. Quero seguir me espantando, me comovendo, quero seguir sentindo muito. Meu ídolo de toda a vida me emocionou profundamente.”

Junto de Fernanda Torres, Selton Mello integra o elenco que explora a história de Eunice Paiva após o desaparecimento do marido, em obra inspirada no livro de Marcelo Rubens Paiva.

Veja aqui