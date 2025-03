Selton Mello mostra selfie como Rubens Paiva e fim de gravação na casa de ‘Ainda Estou Aqui’

Selton Mello mostrou imagens inéditas de seu último dia de gravações na casa que representou o lar da família Paiva no filme Ainda Estou Aqui neste sábado, 1, véspera do Oscar 2025. No vídeo, compartilhado em suas redes sociais, o ator faz uma selfie caracterizado como Rubens Paiva.

“Meu último dia aqui na casa, me despedindo aos poucos”, diz Selton na gravação, enquanto mostra alguns cômodos.

A casa original onde a família Paiva morava ficava no Leblon, e não existe mais. A produção do filme encontrou, então, uma casa semelhante na Urca, bairro da Zona Sul do Rio.

A casa na Urca virou ponto turístico no Rio de Janeiro após o enorme sucesso do filme, que já levou mais de 5,5 milhões de pessoas aos cinemas somente no Brasil.

Ainda Estou Aqui está indicado a 3 Oscars (Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz) e Selton Mello, que já terminou de filmar o remake de Anaconda na Austrália, estará presente na cerimônia nos EUA.

O Oscar acontece neste domingo, 2, em Los Angeles, a partir das 21h, e será transmitido pelo canal pago TNT e pelo streaming da Max. A transmissão da TV Globo começa às 21h55.