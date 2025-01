Selton Mello fala de expectativa para Globo de Ouro: ‘Nanda tem chances reais’

O ator Selton Mello compartilhou uma postagem em suas redes sociais pouco antes de começar a se arrumar para a cerimônia do Globo de Ouro, a ser realizada neste domingo, 5, em Los Angeles, Estados Unidos. “Minha amiga Nanda tem chances reais. Vai ser muito emocionante esse negócio”, disse.

“Nanda” é a atriz Fernanda Torres, que está indicada ao prêmio de Melhor Atriz Principal em Filme de Drama, por seu papel como a ativista política Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. Na categoria, Torres concorre com Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet, Pamela Anderson e Tilda Swinton.

“O nosso filme está lá entre filmes importantes feitos no mundo inteiro. Isso é já é uma grande vitória”, disse Mello, que interpreta Rubens Paiva, marido de Eunice e deputado cassado e assassinado pela ditadura militar do Brasil. “Nossa capacidade expressiva sendo reconhecida no mundo, especialmente aqui onde se celebra o cinema o tempo inteiro, afirmou o ator.

O ator demonstrou um otimismo maior do que sua colega de cena. Fernanda Torres disse em entrevistas que foi um “milagre” ser indicada. “A chance é quase nula”, disse em entrevista.

Selton Mello comentou ainda os méritos do filme de Walter Salles. “Muito bonito ver onde esse filme tá indo, onde ele foi parar, onde ele ainda vai parar”, disse. “Muito bonito ver o que ele fez dentro do meu próprio país, fazendo tanta gente ir aos cinemas.”