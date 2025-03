Selton Mello e Jack Black passeiam em Los Angeles após gravações de ‘Anaconda’

Aproveitando sua estadia em Los Angeles, nos Estados Unidos, Selton Mello, 52, curtiu um passeio ao lado do ator Jack Black, 55. O brasileiro registrou o momento nas redes sociais neste domingo, 16, após visitarem juntos o Vista Theatre.

“Você estava certo, meu amigo Jack Black! É o melhor lugar da cidade”, publicou o brasileiro, nos stories de seu Instagram. No feed, completou com a frase: “Absolute cinema”.

O encontro aconteceu depois da finalização das gravações do remake de “Anaconda”, que, além da dupla, conta com Paul Rudd no elenco. O filme representa a estreia de Selton Mello em Hollywood e chega em meio à fase de sucesso de “Ainda Estou Aqui”, longa que venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e rendeu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz.