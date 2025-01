Selton Mello e Fernanda Torres choram abraçados após atriz vencer Globo de Ouro

Selton Mello compartilhou fotos em seu perfil no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 6, em que aparece chorando abraçado a Fernanda Torres, após a vitória da brasileira como Melhor Atriz de Drama por sua performance no filme “Ainda Estou Aqui”, no Globo de Ouro 2025.

Nas imagens, os dois estão muito emocionados nos bastidores da premiação, que aconteceu no último domingo, 5, no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, Estados Unidos.

“Lá quero saber de legenda”, escreveu o ator, sem palavras para descrever o momento especial que vivenciou ao lado da amiga premiada.

Mais cedo, Selton disse que acreditava que Fernanda tinha muitas chances de levar a estatueta, e depois compartilhou um vídeo afirmando ter visto a história ser feita.

Em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, Fernanda vive Eunice Paiva, casada com Rubens Paiva, personagem do ator.

Mãe de cinco filhos, ela lutou por décadas para que o Estado brasileiro reconhecesse a morte do marido, que em 1971 foi preso, torturado e morto por agentes da ditadura militar. O corpo dele nunca foi encontrado, e ela morreu em 2018.

Assista abaixo ao depoimento de Selton Mello após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025: