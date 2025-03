Selton Mello comemora com brasileiros nos EUA após Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’

Selton Mello usou as redes sociais neste domingo, 2, para mostrar os bastidores da premiação do Oscar 2025. Interpretando Rubens Paiva em “Ainda Estou Aqui”, longa brasileiro que conquistou o primeiro Oscar de Filme Internacional, o ator registrou o momento em que comemorava com fãs brasileiros na saída do Dolby Theatre, em Los Angeles, onde acontece o evento.

“Ganhamos, ganhamos”, canta a torcida, em coro, enquanto Selton pula e sorri. Essa foi a primeira vez que um filme brasileiro foi premiado no Oscar.

Registrando imagens também da chegada ao local e da apresentação da premiação, o brasileiro ainda usou as redes sociais para celebrar a conquista:

“agora temos um Oscar.

lindeza de jornada🙌🏼

o filme seria importante & necessário de qualquer maneira

mas esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme

honra a família Paiva

& mais que isso:

aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro

todos ganhamos hoje🌟

os sensíveis ganharam esse prêmio com a gente

celebrem muito

isso aqui é histórico!🙌🏼❤️🇧🇷🌹💫”

