Selton Mello cobra produtora após anúncio de ‘Lisbela e o Prisioneiro 2’: ‘Ninguém me falou’

Selton Mello foi pego de surpresa com o anúncio da sequência do filme “Lisbela e o Prisioneiro”, protagonizado por ele e Débora Falabella.

O ator disse que nem ele, nem a atriz foram comunicados sobre a intenção de ter um segundo longa da história lançada em 2003.

O artista escreveu nos comentários do site Omelete, na quinta-feira, 17, que achou um “absurdo” não ter sido avisado sobre a sequência.

“Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro, no mínimo. Me surpreendeu também porque não estou no 2, e ninguém me falou nada. Então deve ser Lisbela e um novo prisioneiro”, ironizou.

Após o desabafo, o artista diz que procurou Débora, e também soube que ela não foi informada. “@deborafalabellaoficial também não foi avisada disso. Acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. Sem aguardente”, sugeriu.

De acordo com o portal Exibidor, a sequência faz parte dos 31 lançamentos previstos pela distribuidora, anunciados durante a “Expocine 2023”. Ainda não há detalhes sobre a produção.

“Lisbela e o Prisioneiro” conta a história de Leléu, um malandro aventureiro e conquistador, que, fugindo de um matador traído em busca de vingança, apaixona-se por Lisbela, mocinha sonhadora, que adora assistir a filmes norte-americanos e sonha com os heróis do cinema.