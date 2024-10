Selton Mello chora em entrevista e diz que engordou 20 kg para viver Rubens Paiva no cinema

Carlos Carvalhoi Carlos Carvalho https://istoe.com.br/autor/carlos-carvalho/ 18/10/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O ator Selton Mello contou nesta sexta-feira, 18, em coletiva de imprensa do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, que precisou engordar 20 kg para poder dar vida ao ex-deputado federal Rubens Paiva, sequestrado e desaparecido durante a ditadura militar.

Selton é um dos protagonistas do longa ao lado de Fernanda Torres, que interpreta sua esposa, Eunice Paiva. O longa é inspirado no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, que narra a história da família e da mãe, que por mais de 40 anos batalhou para que o Estado reconhecesse a culpa pela morte do marido.

“Foi uma grande transformação física, [engordei] 20 kg. Isso é muita coisa. Inclusive, depois foi difícil de perder, com 51 anos, mas tudo bem, o personagem precisava disso para dar esse caráter ‘paizão’, como era a figura do Rubens”, brincou o ator.

Já no início da coletiva, que contou com a presença do casal protagonista, do diretor Walter Salles, dos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega, além do autor do livro, Selton se mostrou bastante emocionado de estar apresentando a obra ao público brasileiro, e relacionou parte da história com sua própria vida pessoal.

“É nosso primeiro encontro com os brasileiros, com o nosso povo, com a nossa língua. É aquela história: falando da nossa aldeia, a gente toca o mundo”, começou. O longa teve sua estreia mundial no Festival de Veneza, em setembro deste ano, e só agora chega ao Brasil para ser exibido pela primeira vez na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

“Acho que a beleza de falar aqui, é a beleza dos encontros e reencontros. O meu reencontro com o Marcelo, de quem eu sou fã e amigo há muitos anos. Nunca imaginaria na vida que um dia iria fazer o pai do Marcelo. É muito emocionante, não vou fingir aqui, não”, disse o ator ao deixar cair algumas lágrimas.

O ator também contou parte do processo de preparação para dar vida ao personagem. “Eu tinha fotografias do Rubens para servir de guia, eu não tinha nenhuma imagem em movimento. Eu não vi vídeos do Rubens, eu vi fotos e ouvi coisas do Rubens pelo Marcelo, pelas irmãs e de amigos”, explicou.

Selton voltou a se emocionar quando falou de Fernanda Torres, sua companheira de tela, e de Fernanda Montenegro, que aparece no final do filme como Eunice Paiva já com Alzheimer. O ator lembrou que perdeu recentemente a própria mãe, em julho deste ano, aos 83, vítima da mesma doença.

“Um reencontro lindo com a Nanda Torres, que eu amo, que eu respeito, que eu torço. Foi tão bonito”, disse o ator às lágrimas. “Por isso é tudo tão forte, é um filme sobre memória, e a gente tem nesse filme a Fernanda Montenegro [interpretando uma personagem] com Alzheimer, e foi assim que eu perdi minha mãe também, há não muito tempo”, disse Selton. “Vocês me desculpem, mas está muito emocionante viver tudo isso”, finalizou com voz embargada.

Alvoroço na Mostra de São Paulo

O novo longa de Walter Salles vem causando um alvoroço na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O filme será exibido em três sessões durante o evento, e a busca por ingressos deixou muitos internautas revoltados com a “pouca oferta” de ingressos para as sessões, que esgotaram em poucos minutos.

A Mostra chegou a fazer um comunicado informando que o número de sessões durante o festival foi determinado pela distribuidora do filme, a Sony Pictures, e que o local de exibição — Espaço Augusta de Cinema — foi escolhido pelos responsáveis pela obra. “Ainda Estou Aqui” tem estreia marcada no circuito comercial para o próximo dia 7 de novembro.