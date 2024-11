Selton Mello celebra sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’ com novas fotos de bastidores

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

O ator Selton Mello usou as redes sociais neste sábado, 23, para conversar com espectadores do filme “Ainda Estou Aqui”, que já arrecadou mais de R$ 30 milhões em bilheteria. Em publicação no Instagram, ele celebrou a recepção calorosa do público e agradeceu o carinho recebido.

“Obrigado pelas centenas de mensagens, isso tudo alimenta & fortalece para seguir em frente sempre”, escreveu Selton. O post inclui fotos do intérprete de Rubens Paiva ao lado de colegas de elenco como Fernanda Torres, Valentina Herszage, Luiza Kosovski, Bárbara Luz e Guilherme Silveira.

O filme, dirigido por Walter Salles, já atraiu 1,5 milhão de espectadores desde sua estreia.

