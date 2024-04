Selma Blair faz primeira aparição sem bengala desde diagnóstico de esclerose múltipla

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 10:27 Para compartilhar:

Selma Blair surpreendeu fãs recentemente ao surgir sem bengala em um evento. A atriz, conhecida por atuar em produções como “Legalmente Loira” e “Tudo Para Ficar Com Ele”, foi diagnosticada com esclerose múltipla (EM) em 2018 e, desde então, vinha sendo vista utilizando o objeto para se locomover.

No entanto, ela compareceu ao Fashion Trust U.S. Awards, em Beverly Hills (EUA), andando livremente. A atriz ainda desfilou pelo tapete vermelho com um vestido curtinho preto poderosíssimo.

Em 2021, Blair revelou ter entrado em remissão da doença, mas se queixou de cansaço e dores “o tempo todo”.

Antes do evento, sua última aparição pública havia sido na after party da “Vanity Fair” após a cerimônia do Oscar, em março. À ocasião, ela ainda usava a bengala para andar.

