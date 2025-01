Selic no fim de 2025 segue em 15,00% e para 2026 sobe de 12,25% para 12,50%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 ficou estável em 15,00%. Um mês atrás, estava em 14,75%. Na sua última reunião, de dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa básica para 12,25% ao ano e sinalizou mais duas elevações de 1 ponto porcentual cada, que levariam os juros a 14,25% em março.

Considerando apenas as 98 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária para a taxa básica de juros no fim de 2025 passou de 15,00% para 15,13%.

O Copom volta a se reunir amanhã e quarta-feira, 28 e 29, para definir a taxa Selic. De 51 instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, 50 esperam que o comitê cumpra o forward guidance e eleve a taxa Selic a 13,25%.

A mediana para os juros no fim de 2026 aumentou de 12,25% para 12,50%. Um mês antes, era de 12,00%. Levando em conta apenas as 94 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, seguiu em 12,50%.

A estimativa intermediária para o fim de 2027 passou de 10,25% para 10,38%, ante 10,00% quatro semanas antes. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,00% pela quinta semana consecutiva.

O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro do Banco Central reforçou o cenário de deterioração da inflação e firmou a percepção do mercado de que será preciso uma taxa de juros rodando acima de 13,75% – estimativa adotada como pico do juro básico no cenário de referência do RTI – para a convergência da inflação à meta de 3%.