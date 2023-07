Selic no fim de 2023 segue em 12,00%, mas cede de 9,50% a 9,25% no término de 2024, diz Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 12:14 Compartilhe

Na semana em que deve se concretizar o primeiro corte da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, a expectativa para o juro básico no fim de 2023 continuou estável no Boletim Focus, mas houve alívio nas medianas para os anos seguintes. A projeção para a Selic no encerramento deste ano permaneceu em 12,00%. Para o término de 2024, por sua vez, cedeu de 9,50% para 9,25%. Há um mês, as estimativas eram de 12,00% e 9,50%, nessa ordem.

Considerando apenas as 84 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 também continuou em 12,00%. Para o fim de 2024, passou de 9,50% para 9,00%, com 83 atualizações na última semana.

Conforme a pesquisa do Projeções Broadcast, há consenso de que o ciclo de afrouxamento da Selic deve começar esta semana, notícia bastante esperada pelo governo Lula e também por empresários. A dúvida é o ritmo de corte. Segundo o levantamento, 70% (62 de 88) das instituições consultadas esperam queda de 0,25 ponto porcentual, para 13,50%, já 30% (26 de 88) projetam redução de 0,50pp, para 13,25%.

Na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, o BC expôs que a maioria do colegiado já via condições para uma queda de juros em agosto, se o processo desinflacionário e de reancoragem de expectativas continuasse, com impacto nas expectativas – o que se concretizou. Além disso, houve nova rodada de valorização da moeda brasileira e queda no risco-País.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, disse que houve uma decisão por flexibilizar a comunicação em junho e que foi bem compreendida pelo mercado. Depois da ata, o mercado migrou totalmente para a primeira queda de juros em agosto.

O Boletim Focus ainda mostrou que a projeção para a Selic no fim de 2025 baixou de 9,00% para 8,75%, de 9,00% há quatro semanas. Já a projeção para a Selic no fim de 2026 passou de 8,63% para 8,50%, contra 8,63% de um mês antes.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias