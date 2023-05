Selic 2003 permanece em 12,50% e segue em 10,00% para 2024, aponta Focus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2023 - 9:17 Compartilhe

Na chegada do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de maio, a expectativa para a taxa básica de juros no fim de deste ano continuou estável no Boletim Focus. Em março, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano pela quinta reunião seguida.

A mediana para os juros básicos no fim de 2023 seguiu em 12,50% ao ano. Para o término de 2024, a expectativa também continuou em 10,00% pela 11ª semana consecutiva. Há quatro semanas, as estimativas eram de 12,75% e 10,00%, nessa ordem.







Considerando apenas as 85 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 permaneceu em 12,50%. Para o fim de 2024, seguiu em 10,00%, com 85 atualizações na última semana.

Na segunda reunião do Copom no novo governo Lula, o colegiado afirmou que a conjuntura, marcada por alta volatilidade nos mercados financeiros e expectativas de inflação desancoradas em relação às metas em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária.

Na semana passada, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, voltou a dizer que a inflação está desacelerando de forma lenta e que os núcleos continuam altos, com resultados, inclusive, acima do esperado no IPCA-15 de abril. Campos Neto também reforçou que a inflação brasileira tem componente de demanda e que é preciso persistir no trabalho que está sendo feito na condução da política monetária.

Na Focus, a projeção para a Selic no fim de 2025 continuou em 9,00%, mesma mediana de quatro semanas atrás. O boletim ainda trouxe a projeção para a Selic no fim de 2026, que subiu de 8,75% para 8,88%, de 8,75% um mês antes.

