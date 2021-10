Seletivas dos Jogos Escolares Brasileiros estão na reta final Evento que será entre 29 de outubro e 5 de novembro, vai ser disputado no Parque Olímpico da Barra, no Rio, por mais de 5.300 alunos, de 12 a 14 anos, de todos os estados

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), evento esportivo, organizado para estudantes de 12 a 14 anos, será disputado entre 29 de outubro e 5 de novembro, no Rio de Janeiro, após um hiato de 17 anos. Seu retorno promoveu uma onda de euforia nos 27 estados da Federação, que se mobilizaram para organizar seletivas e formar as delegações que disputarão os jogos.

As seletivas promovem um processo de crescimento dos jovens. Muda a qualidade de vida e faz com que eles pensem em um futuro melhor por meio do esporte e do estudo.

Outro ponto que o superintendente destaca é a participação de estudantes indígenas na seletiva. “Tivemos alunos de uma escola indígena. Eles se classificaram e estarão em nossa delegação no Rio de Janeiro”

Seletiva de Sergipe

Na sexta-feira, 8 de outubro, Aracaju realizou a festa de encerramento da 37ª edição dos Jogos Escolares da Primavera. A competição foi seletiva do estado para os JEB’s e reuniu 2.237 estudantes, de 141 instituições de ensino, de 40 municípios. Além dos alunos, 425 professores, árbitros, oficiais, socorristas e outros profissionais participaram. A delegação de Sergipe deverá ter cerca de 260 integrantes nos JEB’s.

Mato Grosso do Sul

As seletivaas para os JEB’s de Mato Grosso do Sul foram disputados entre agosto e setembro. Campo Grande recebeu a etapa das modalidades individuais entre 20 e 22 de agosto, e Dourados sediou a etapa das modalidades coletivas, entre 7 e 12 de setembro.

A competição contou com 539 alunos, de 27 munícipios, totalizando 124 instituições de ensino. Foram 50 escolas estaduais, 36 municipais e 38 da rede privada. Incluindo todos os envolvidos – atletas, técnicos, estafes, fisioterapeutas e médicos, motoristas, arbitragem, voluntários, etc – as duas etapas tiveram a participação de 917 pessoas.

Os 26 estados e o Distrito Federal vão participar dos JEB’s. Todas as modalidades estão contempladas.

Os JEB’s são a porta de entrada para ouras competições e será seletiva para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que também serão no Brasil, em 2023.





Saiba mais