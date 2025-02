Seletiva em SC quer revelar jogador de futebol com ajuda da inteligência artificial

A inteligência artificial já não é uma novidade no mundo do esporte. Mas, aos poucos, vem ocupando novas funções no futebol. Um projeto em Santa Catarina quer revelar o primeiro jogador com base nesta tecnologia ao longo de uma seletiva neste primeiro semestre de 2025.

O projeto, chamado “A Jornada”, tem como base o programa CUJU, que usa a inteligência artificial. A proposta é identificar jogadores de futebol com potencial para se tornarem profissionais no futuro.

O evento será dividido em quatro etapas e ocorre durante o primeiro semestre em Santa Catarina. Florianópolis, Blumenau e Joinville foram as cidades escolhidas para receber as peneiras do campeonato, enquanto a final será em Itajaí, no Centro de Treinamento do Barra FC. A primeira etapa acontece no dia 23 de fevereiro, no Fair Play em Florianópolis.

No total, quatro categorias participam do evento, sendo três masculinas e uma feminina. Os grupos possuem 24 representantes cada e são formados de acordo com a classificação dos atletas no ranking do CUJU. Do lado masculino, as divisões são feitas segundo a idade: 13, 14 e menores de 15 anos – que participam apenas da primeira peneira; 15 e 16 anos, e 17 a mais anos. No feminino, as jogadoras possuem entre 13 e 17 anos.

“Conseguimos atingir um número de cadastros impressionantes no estado de Santa Catarina. Agora, iremos convidar os melhores classificados para participarem dos testes presenciais, em que poderemos ter uma avaliação ainda mais completa dos jogadores. Nos próximos meses, teremos um trabalho incansável para descobrir novos talentos para o futebol brasileiro, nossa missão é contribuir para o desenvolvimento de uma carreira profissional e ajudar na formação pessoal dos atletas”, explica Roger Wittmann, fundador do CUJU.

O júri será composto por sete pessoas – quatro scouts, um influenciador, um jogador e um agente. Os nomes ainda estão sendo definidos. Na grande final, os atletas se enfrentarão no formato de 11 contra 11 jogadores, padrão tradicional do futebol, em dois tempos de 20 minutos. Eles serão avaliados de forma individual para escolher o grande vencedor no masculino e no feminino. Na última etapa, 60 meninos e 30 meninas terão a oportunidade de realizar o sonho de se tornarem profissionais.