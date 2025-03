Selena Gomez volta a desabafar após sofrer críticas por seu peso

Selena Gomez, de 32 anos, foi convidada do podcast ‘On Purpose with Jay Shetty‘ e voltou a desabafar sobre ser alvo de críticas por conta de seu peso, que sempre é comentado por internautas nas redes sociais.

“Não é novidade para ninguém que obviamente as mulheres têm sentimentos muito mais intensos em relação à sua aparência”, declarou a cantora. “Quando me preparo para um evento, 90% das vezes penso: ‘Só espero poder tirar a foto e sentar'”, seguiu a artista, que confessou que, mesmo evitando ao máximo, por vezes acaba lendo os comentários maldosos.

A artista, que atua no filme ‘Emília Pérez‘, explicou também que as críticas não estão relacionadas apenas ao seu peso, mas a sua aparência como um todo, e essa questão reflete em suas personagens: “É o fato de eu não ser branca o suficiente, não ser mexicana o suficiente… ninguém se importa com esse tipo de coisa com homens”. “Meu peso também é um grande problema”, acrescentou.

Selena pontua que essas situações a tornaram uma pessoa mais “amarga”: “Todo mundo tem algo a dizer e isso está realmente me deixando triste e — nem triste porque, eu não sou uma vítima, pessoal — eu só acho que isso me deixou um pouco amarga e me sinto muito culpada por dizer isso, mas é verdade”.

Por fim, para se blindar, ela conta que atualmente não tem nenhuma rede social em seu celular: “Sou humana e às vezes leio coisas. Mas eu, na maioria das vezes, ignoro tudo”.

“Não tenho nada no meu telefone no momento. Então, há maneiras de combater isso. Eu não sou do tipo ‘eu odeio isso’. Eu entendo o poder das redes sociais. É apenas complicado”, concluiu.