Selena Gomez se revolta com ataques ao seu corpo e revela doença intestinal: ‘Não ligo se não estou um palito’

Selena Gomez voltou a rebater críticas sobre seu corpo nas redes sociais. A atriz respondeu um vídeo com conteúdo body shaming, que fazia ofensas a sua forma em fotos do evento de lançamento do filme “Emilia Pérez”, que aconteceu recentemente no festival “American French Film”, em Los Angeles.

“Isso me deixa doente”, começou a artista. Na sequência, explicou que tem uma doença chamada SIBO (Supercrescimento Bacteriano Intestinal), que ocorre quando há uma multiplicação excessiva de bactérias benignas no intestino delgado. Essa condição impede que os alimentos sejam adequadamente digeridos, onde uma das consequências é o inchaço do corpo ou a perda de peso.

“Eu tenho SIBO no intestino delgado. Ele fica inchado. Não ligo se não estou um palito. Eu não tenho esse corpo. Fim da história. Não, eu NÃO sou uma vítima. Sou apenas humana”, finalizou. O post foi excluído depois do comentário da estrela.

Essa não é a primeira vez que a atriz precisa suportar críticas e comentários negativos sobre seu corpo. Em uma entrevista de 2019, Selena disse que começou a tomar “consciência” sobre as mudanças no seu peso por causa de comentários online: “Isso realmente mexeu comigo por um tempo”. Na época, a texana chegou a se afastar das redes sociais por algum tempo.

Ela é fundadora do “Rare Impact”, uma organização que usa 1% dos lucros de sua marca de beleza, Rare Beauty, que arrecada fundos monetários para serviços de saúde mental em todo o mundo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)