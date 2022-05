Selena Gomez se desculpa por vídeo que fãs apontaram como indireta para Hailey Bieber

Os vídeos de skincare são famosos nas redes sociais, mas será que eles podem ser usados como indiretas? Alguns fãs acham que sim. Selena Gomez se desculpou, nesta quarta-feira (11), por ter publicado um vídeo no Tik Tok que os usuários da rede apontaram como “deboche” de um vídeo feito por Hailey Bieber.





Nos vídeos da esposa de Justin Bieber, ela mostra a rotina de cuidados com a pele, maquiagem e cabelo. Já no vídeo da cantora, que é ex de Bieber, ela mostra um cuidado com a pele que foi apontado como gozação, já que ela aparenta estar revirando os olhos em alguns momentos. Ter publicado o vídeo poucas horas depois de Hailey também não ajudou.

Após receber uma chuva de críticas, Selena fechou os comentários do vídeo e se desculpou. “É por isso que acredito na importância de cuidar de sua saúde mental. Pessoal, não faço ideia do que fiz, mas realmente sinto muito. Zero má intenção. Excluindo em breve”, escreveu.

Selena e Justin Bieber têm um passado juntos e se relacionaram entre 2011 e 2018. Cerca de 5 meses depois do último término, o cantor se casou com Hailey, mas os fãs continuam arrumando “encrenca” entre os 3.