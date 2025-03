Selena Gomez revela primeira foto registrada com o namorado, Benny Blanco

A cantora Selena Gomez, 32 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 11, a primeira foto oficial que registrou com o namorado, o músico Benny Blanco, 37. No clique, o casal aparece juntinho, com a artista deitada no ombro do amado. Ela também anunciou que os dois vão lançar uma nova música juntos.

O casal assumiu o romance em dezembro de 2023 e anunciou o noivado um ano depois ao compartilhar o pedido de casamento do produtor musical à cantora. Mas, o que chamou atenção foi o anel de quase R$ 6 milhões que a cantora ganhou junto com o pedido.

“Nosso primeiro encontro foi na Sunset Boulevard [em Los Angeles, nos Estados Unidos], e também é o título da nossa próxima música juntos. Sunset Blvd sai em 14 de março em parceria com Benny Blanco. P.S. Essa é nossa primeira foto oficial juntos”, escreveu a artista na legenda da publicação no Feed.

Benny Blanco aproveitou a postagem para se declarar à amada.

“Você é minha torta de cereja”, escreveu ele nos comentários da publicação.

Fãs também se empolgaram com a novidade e reagiram ao anúncio.

“Tão animada para ouvir! Que especial”, declarou uma seguidora. “Estou tão empolgada”, acrescentou outra. “Mal posso esperar!”, disse mais uma.