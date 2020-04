Selena Gomez mostra bastidores de clipe de ‘Boyfriend’

Em um vídeo publicado na terça-feira, 21, Selena Gomez mostrou os bastidores do seu clipe mais recente, Boyfriend. A produção foi lançada em 10 de abril no YouTube.

Selena explica o conceito por trás do clipe: nele, a artista aparece procurando um namorado, até que para em uma lavanderia e ganha uma poção de um grupo de “garotas descoladas”. A partir daí o vídeo mostra ela tendo encontros com três rapazes, que depois são transformados por Selena em sapos.

No vídeo é possível ver que a cantora se assustou diversas vezes enquanto segurava os sapos usados no clipe, mas ao final da gravação ela acabou gostando da experiência. “Eu nunca segurei um sapo antes. E acho que as pessoas têm medo deles por causa da textura, mas na verdade eles são doces”, disse Selena, que ainda comentou que ficou com vontade de ter um sapo como animal de estimação.

Boyfriend foi incluído na versão deluxe do álbum mais recente da cantora, Rare, que foi originalmente lançado em 10 de janeiro. A canção foi composta por Selena junto com diversos artistas, incluindo sua amiga, a também cantora Julia Michaels.

“[Boyfriend] É uma música alegre sobre se afundar e se reconstruir de novo e de novo no amor, mas também sobre saber que você não precisa de ninguém além de si mesma para ser feliz”, disse Selena ao anunciar o lançamento da nova versão do álbum.