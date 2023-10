Selena Gomez lamenta violência no mundo e anuncia pausa nas redes: ‘Me deixa doente’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2023 - 8:36 Para compartilhar:

Selena Gomez usou o Instagram na noite desta segunda-feira, 30, para lamentar a violência no mundo, fato que está a abalando emocionalmente, e anunciar uma pausa das redes sociais. O desabafo foi publicado em formato de texto nos Stories da artista.

“Tenho me afastado das redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível”, começou Selena.

A atriz e cantora refletiu: “Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas”.

Por fim, declarou: “Peço desculpas se minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag. Eu simplesmente não consigo ficar de braços cruzados vendo pessoas inocentes serem machucadas. Isso é o que me deixa doente. Eu gostaria de poder mudar o mundo, mas uma postagem não será suficiente”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias