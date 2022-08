Selena Gomez divulga teaser do clipe de ‘Calm Down’, parceria com Rema

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 17:01 Compartilhe

Selena Gomez divulgou uma prévia de seu próximo clipe, da faixa remix de Calm Down, no Instagram, na terça-feira, 23, e deixou os fãs na expectativa por mais. A canção faz parte da discografia do artista nigeriano Rema e está entre os hits de seu novo álbum, Rave & Roses. O remix será lançado na próxima sexta-feira, 26.

Na prévia, a cantora norte-americana aparece na frente de um Porsche, enquanto Rema está dentro do carro.

Clique aqui

A artista ainda mostra o encontro com o cantor e fala sobre a felicidade de fazer parte do projeto, que marca o seu retorno à música depois da parceria com o Coldplay em Let Somebody Go. “Tão entusiasmada com esta (música)”, escreveu ela, na legenda do vídeo.

Foi na semana passada que os primeiros rumores da possível parceria surgiram na web, quando Selena pegou os fãs de surpresa ao publicar uma foto nos stories em que aparecia ao lado de Rema. Ela ainda fez questão de escrever uma mensagem bastante “suspeita”: “Em breve”.

O registro musical mais recente de Selena Gomez em estúdio foi no EP Revelación, todo cantando em espanhol, que reforça as raízes latinas da estrela, lançado em 12 de março do ano passado. O trabalho chegou a ser indicado ao Grammy Latino.