Selena Gomez avalia venda do império de cosméticos Rare Beauty, de US$ 2 bilhões, diz relatório

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 20/03/2024 - 1:12 Para compartilhar:

Selena Gomez está supostamente no processo de explorar a venda de sua empresa de cosméticos de US$ 2 bilhões. A atriz e cantora contratou consultores para solicitar ofertas para sua empresa, Rare Beauty, de acordo com a Bloomberg News.

A empresa pediu aos banqueiros que avaliassem ofertas potenciais para a companhia, embora Gomez, de 31 anos, provavelmente continue envolvida com o negócio mesmo após a venda.

A Rare Beauty, que possui uma avaliação de US$ 2 bilhões, é considerada pelo site de notícias The Business of Fashion como um dos “alvos de fusões e aquisições mais procurados para 2024”.

Gomez fundou a empresa em 2020. Ela conseguiu alavancar seu status de celebridade e centenas de milhões de seguidores nas redes sociais para vender rímel, blush líquido, óleo labial, iluminador de olhos e névoa de fragrância.

A estrela contratou a Rare com veteranos competentes na indústria da beleza, incluindo Joyce Kim, diretora de produtos que anteriormente atuou como executiva da Nyx Professional Makeup da L’Oreal.

A Rare conseguiu divulgar seus produtos graças a uma forte presença online. A empresa tem milhões de seguidores em todas as plataformas de mídia social, incluindo Instagram e TikTok.

Ser uma celebridade do showbiz não é garantia de que isso se traduzirá em sucesso no varejo.

Enquanto Gomez, Rihanna e Hailey Bieber obtiveram lucros consideráveis ​​no varejo de beleza, outras pessoas, como Kristen Bell e Ariana Grande, lutaram para duplicar o mesmo sucesso.

Em julho passado, a Bloomberg News informou que a Rare Beauty gerou cerca de US$ 70 milhões em receitas em 2022. No ano passado, estava a caminho de triplicar suas vendas neste ano.

Gomez, que revelou publicamente suas lutas pessoais, prometeu doar 1% das vendas da Rare para um fundo interno que aumenta a conscientização sobre a saúde mental.

O portfólio de negócios da cantora também inclui a Wondermind, startup focada na melhoria da saúde mental. Em 2022, a empresa foi avaliada em US$ 100 milhões.

Gomez também é produtora executiva de vários programas na Netflix e Max. Ela também tem acordos de parceria de marca com a Puma.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias