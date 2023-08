Selena Gomez apaga post no Instagram após ser acusada de violar regras da greve do Sindicato dos Atores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 8:59 Compartilhe

Uma publicação no Instagram que marcava sua série do Hulu “Only Murders in the Building” foi retirada do perfil de Selena Gomez depois que ela foi acusada de quebrar as regras de greve do SAG-AFTRA (Sindicato dos Atores).

A postagem parecia ser um vídeo do set do programa de comédia. Selena marcou a conta oficial do Instagram para “Only Murders in the Building” na legenda do vídeo e acrescentou: “Desaparecido e querendo”. A publicação gerou mais de 1,1 milhão de curtidas antes de ser retirada do perfil.

As regras de greve da SAG-AFTRA proíbem os membros de promover seu trabalho por meio de entrevistas à imprensa ou postagens nas redes sociais enquanto a greve persistir.

Selena não falou no vídeo do set nem incentivou os seguidores a assistirem ao programa na legenda,mas como ela marcou a conta oficial de Only Murders in the Building, isso levou os seguidores a presumirem que o vídeo era do set de gravação.

