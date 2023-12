Selena Gomez anuncia namoro com produtor Benny Blanco

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 21:12 Para compartilhar:

Selena Gomez chocou fãs nesta quinta-feira, 7, ao confirmar o relacionamento com o produtor Benny Blanco. A revelação foi feita nos comentários de uma página de fofocas de celebridades no Instagram.

“Fatos”, escreveu Selena, no post da página Pop Factions que unia um compilado de indícios de que a cantora estaria namorando o produtor.

Em outra postagem sobre o assunto, Selena afirmou: “Ele é absolutamente tudo no meu coração. Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele é melhor do que qualquer um com quem eu já estive.”

Benny é famoso em Hollywood por suas colaborações com diversos artistas. Ele é responsável pela produção de hits como “Diamonds”, de Rihanna, “California Gurls”, de Katy Perry, “Moves Like Jagger”, do Maroon 5, entre outros.

