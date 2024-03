Seleções têm últimos testes antes de definir listas para Eurocopa e Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/03/2024 - 16:13 Para compartilhar:

As principais seleções da Europa e da América do Sul aproveitarão a janela de jogos internacionais de março, entre esta quinta e terça-feira da próxima semana, para realizar os últimos testes importantes antes da Eurocopa e da Copa América.

Os treinadores poderão realizar seus ensaios nesses duelos amistosos, dos dois lados do Atlântico, para definir as listas de convocados para essas competições, que acontecerão de meados de junho a meados de julho na Alemanha e nos Estados Unidos, respectivamente.

– Estreia complicada de Dorival Júnior –

Para um dos técnicos será uma janela especial: Dorival Júnior, substituto de Fernando Diniz, fará sua estreia no comando da Seleção Brasileira com dois duelos difíceis, contra Inglaterra e Espanha.

Em relação à lista anunciada no dia 1º de março, o Brasil teve que fazer alterações devido a diversas lesões. Os goleiros Ederson, Marquinhos, Gabriel Martinelli, Casemiro e Gabriel Magalhães foram cortados, o que complica a tarefa do treinador, que antes teve que excluir outras lesionados importantes, como o goleiro Alisson Becker e o astro Neymar.

“Quero deixar claro que nenhuma reformulação pode ser feita de maneira radical. Tem que ser contínua e pautada no reconhecimento do que os atletas fizeram em anos e mereceram”, disse Dorival no início do mês.

– Contra o racismo –

O primeiro teste será no sábado, em Wembley, contra a Inglaterra, antes de visitar a Espanha, no Santiago Bernabéu, na terça-feira.

Este amistoso foi organizado, após um acordo entre as federações brasileira e espanhola em junho passado, como uma partida dedicada à luta anti-racista, em resposta aos episódios de insultos racistas sofridos por um dos destaques da Seleção, o atacante Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid.

A Espanha já terá jogado contra um sul-americano nesta janela de março, já que na sexta-feira enfrenta a Colômbia em Londres, que também jogará na capital espanhola na terça-feira, dia 26, no seu caso num amistoso contra a Romênia.

Não só Brasil e Colômbia jogarão na Espanha. O Uruguai enfrentará a seleção regional do País Basco em um amistoso no sábado, três dias antes de enfrentar a Costa do Marfim em Lens, na França.

– Nova ausência de Messi –

A tricampeã mundial Argentina disputará dois amistosos nos Estados Unidos: na sexta-feira contra El Salvador, na Filadélfia, e na terça, em Los Angeles, contra a Costa Rica, mas seu astro Lionel Messi não participará dessa janela internacional devido a uma lesão muscular.

O craque de 36 anos, que joga justamente nos Estados Unidos, no Inter Miami, já havia perdido uma partida da excursão de seu clube por Hong Kong, o que gerou grande desconforto entre os torcedores locais.

As autoridades chinesas se recusaram então a sediar dois jogos que a Argentina iria disputar no seu país em março, contra Nigéria e Costa do Marfim.

É por isso que a viagem aos Estados Unidos foi um “plano B” depois da decisão da China. Além de Messi, o atacante da Roma, Paulo Dybala, também não estará nessa excursão pelos Estados Unidos.

– Itália visita os EUA –





Várias seleções latino-americanas jogarão na próxima semana nos Estados Unidos, país-sede da Copa América.

É menos comum ver uma potência europeia nos Estados Unidos e a Itália cruzou o oceano para enfrentar a Venezuela em Miami, nesta quinta-feira, e o Equador, em Nova Jersey, no domingo.

O zagueiro Francesco Acerbi foi cortado desta excursão dos italianos na segunda-feira após ser acusado de proferir insultos racistas contra o zagueiro brasileiro Juan Jesus em uma partida da Serie A.

Equador e Venezuela também terão o mesmo adversário na outra partida desta janela, a Guatemala, a quem enfrentarão na quinta-feira em Nova Jersey e no domingo em Houston, respectivamente.

– Sem Griezmann, o ‘eterno’ –

O Chile iniciará sua turnê europeia contra a Albânia, na Itália, na sexta-feira, e na terça-feira visitará a França, em Marselha. Neste os franceses comandados pelo técnico Didier Deschamps não poderão contar com o atacante e titular absoluto Antoine Griezmann, devido a uma lesão.

O atual artilheiro do Atlético de Madrid disputou todos os jogos dos ‘Bleus’ desde um duelo contra a Inglaterra em 2017. Ele interrompe sua sequência de jogos consecutivos com a camisa da França com a incrível marca de 84.

A anfitriã da Eurocopa, a Alemanha, enfrentará nesta janela França e Holanda, enquanto a Inglaterra, além do duelo contra o Brasil, terá pela frente a Bélgica.

Portugal terá como adversária a Suécia na quinta-feira, embora sem Cristiano Ronaldo, que a princípio disputará o amistoso na visita à Eslovênia, na terça-feira.

