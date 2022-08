Seleções sul-americanas solicitam manutenção do formato das Eliminatórias para Copa do Mundo

Parceria Lance & IstoÉ 23/08/2022 - 0:07 Compartilhe

A Copa do Mundo do Qatar ainda nem começou, mas o planejamento para a Copa de 2026 já está a todo vapor. O Conselho da CONMEBOL decidiu, de forma unânime, a manutenção do formato das Eliminatórias para o próximo mundial.

Em reunião realizada em Santiago, no Chile, o Conselho da entidade acordou em solicitar à FIFA que as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 mantivessem seu formato atual, com partidas de ida e volta, todos contra todos. Vale lembrar que o próximo Mundial será com 48 seleções.

+ Neymar foge de polêmicas e muda postura de olho na Copa do Mundo



Recentemente, o zagueiro Thiago Silva, da Seleção Brasileira, afirmou que faz parte de um grupo com os outros capitães das seleções sul-americanas onde afirmou que seria favorável a uma reformulação do formato atual de disputa.

– Não são os 18 jogos, mas as viagens que fazemos. É uma quilometragem muito grande em relação aos europeus que jogam próximos entre si. Isso é um desgaste muito grande. Além do clima, totalmente diferente do que estamos acostumados na Europa. Eu e os companheiros, passamos um sufoco muito grande. Treinamos em Teresópolis, mais frio que o Rio de Janeiro. Isso pode prejudicar a performance. Se a gente pudesse encontrar, de alguma forma, um equilíbrio nessas viagens, com certeza facilitaria a nossa estadia e as nossas performances. Com certeza é um desgaste, ao meu modo de ver, desnecessário – disse Thiago.

+ Veja quem deve aparecer na convocação da Seleção e quem sonha com vaga

O grupo entre os capitães foi criado no meio de 2021, em meio à discussão de boicote à Copa América do ano passado. À época, a Conmebol foi criticada pela desorganização do torneio, que seria disputado na Colômbia e Argentina, mas que foi cancelado nos países por conta do avanço da Covid-19. O Brasil acabou sediando a competição, que foi vencida pela seleção argentina.

Segundo o portal “ge”, além de Thiago Silva, o grupo conta ainda com nomes importantes como Lionel Messi, representando a Argentina, e o goleiro Claudio Bravo, do Chile. Pela Bolívia, o atacante Marcelo Moreno, que teve passagem no futebol brasileiro, é o representante.

Apesar da “reclamação” dos capitães, a manutenção do formato foi aprovada pela CONMEBOL, que depende apenas da resposta positiva da Fifa.

E MAIS:

E MAIS: