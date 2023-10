Seleções femininas de basquete e handebol do Brasil garantem vaga na final do Pan de Santiago

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 22:08 Para compartilhar:

As seleções femininas de basquete e handebol do Brasil garantiram, neste sábado, vaga na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. As duas decisões estão previstas para a noite deste domingo.

Com facilidade, o basquete derrotou a Argentina, por 77 a 57 (42 a 35 no primeiro tempo), com 19 pontos de Leila, a cestinha da partida.

O Brasil volta à quadra do ginásio poliesportivo neste domingo, às 20 horas, para enfrentar a Colômbia, que eliminou Cuba, ao marcar 73 a 48.

No handebol, mais um triunfo tranquilo do Brasil, desta vez sobre o Chile por 30 a 10 (19 a 8 no primeiro tempo). A artilheira da partida foi Adriana, mais conhecida como Doce, com 11 gols em 12 arremessos.

Em busca do sétimo título pan-americano consecutivo, a seleção brasileira vai enfrentar, neste domingo, às 19h30, a Argentina, que bateu o Paraguai na outra semifinal por 28 a 18.

