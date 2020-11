Seleções europeias lutam por últimas vagas para a disputa da Euro 2021 Islândia viaja para encarar a Hungria, confronto visto na Eurocopa 2016. Sérvia tem jogo complicado contra a Escócia. Partidas serão definidas em jogo único

O confronto entre Hungria e Islândia terminou empatado na Eurocopa 2016, ambas as equipes passaram da fase de grupo, mas apenas uma terá a chance de retornar para a competição em 2021. A partida está marcada para esta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), e o confronto promete equilíbrio.

Enquanto a seleção escandinava foi a melhor 3ª colocada na fase de classificação para a Eurocopa, os húngaros chegam embalados após vitória fora de casa contra a Bulgária. Além disso, o elenco conta com o talento do jovem Szoboszlai, que está na mira dos grandes clubes europeus para a próxima temporada.

Sérvia x Escócia



A Sérvia encara a Escócia em casa, às 16h45 (horário de Brasília), e é favorita no duelo para se confirmar no principal campeonato de países do velho continente. A equipe liderada por Tadic e Milinkovic-Savic chega embalada após eliminar a Noruega de Haaland e Odegaard, enquanto os visitantes sofreram para eliminar Israel nos pênaltis.

Outros jogos



No mesmo horário dos dois primeiros confrontos, a Irlanda do Norte, que surpreendeu a Europa ao eliminar a Bósnia na fase anterior, recebe a Eslováquia. Mais cedo, às 14h (horário de Brasília), a Geórgia, atual campeã da 4ª divisão Liga das Nações, recebe a Macedônia.

