Seleção vence Colômbia na estréia da Copa América Feminina de Basquete

Foi uma estreia de tirar o fôlego: na noite deste domingo (22), a seleção brasileira feminina de basquete, atual campeã Pan-Americana, superou a Colômbia, por 67 a 61,na Copa América de Basquete feminino (AmeriCup 2019),em San Juan, capital de Porto Rico. Há pouco mais de dois meses, a seleção já havia batido as colombianas na semifinal do Pan de Lima, e logo depois conquistou o título contra os Estados Unidos. Apesar do triunfo no Pan, a presença do Brasil ainda não está garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A Copa América é o primeiro passo para a equipe do técnico José Neto, garantir uma vaga no Pré-Olímpico das Américas, em novembro deste ano: apenas os oito melhores do torneio têm vaga assegurada na competição.

Neste domingo (22) Brasil e Colômbia fizeram um jogo parelho desde o início, no Coliseo Roberto Clemente, mas no último quarto da partida o Brasil arrancou no placar. A virada contou com a atuação impecável da pivô Clarrisa dos Santos: foi a cestinha do duelo com 14 pontos, e ainda garanitu seis rebotes. Outros destaques de peso foram as alas Patty e Damires Dantas, ambas com 12 pontos, e Érica com 11 pontos e 10 rebotes.

A seleção volta à quadra do Coliseo Roberto Clemente, logo mais, às 20h (horário de Brasília), contra a rival Argentina. O Brasil está no grupo B, que inclui também Paraguai e Estados Unidos. Pelo regulamento, as duas seleções mais bem colocadas na fase de grupos, avançam às semifinais.