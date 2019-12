Seleção Olímpica é convocada por André Jardine

O técnico André Jardine convocou, nesta segunda-feira (16), os 23 jogadores que vão representar o Brasil no Pré-Olímpico de futebol, que será disputado na Colômbia. Os jogadores se apresentam dia 3 de janeiro, na Granja Comary, onde ficam até o dia 16. A estreia está prevista para o dia 19, contra o Peru. A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Uruguai, Peru, Bolívia e Paraguai. O outro grupo (A) tem Colômbia, Argentina, Chile, Equador e Venezuela. De cada grupo classificam-se duas seleções para o quadrangular final. Apenas as duas primeiras colocadas dessa etapa final irão para os Jogos de Tóquio. A CBF, agora, vai trabalhar pela liberação dos jogadores que atuam na Europa, já que o torneio não será em data Fifa, e do meia Reinier, do Flamengo, pois o jogador, que está em Doha, na disputa do Mundial de Clubes, vai estar de férias no dia da apresentação.

A lista de convocados para a seleção olímpica é a seguinte: Goleiros: Cleiton (Atlético-MG), Ivan (Ponte Preta), Phelipe (Grêmio); Laterais direitos: Emerson (Betis), Guga (Atlético-MG); Laterais esquerdos: Ayrton Lucas (Spartak), Caio Henrique (Fluminense); Zagueiros: Gabriel (Lille), Ibañez (Atalanta), Robson Bambu (Athletico-PR), Walce (São Paulo); Meio-campistas: Bruno Guimarães (Athletico-PR), Douglas Luiz (Aston Villa), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Flamengo), Wendel (Sporting); Atacantes: Antony (São Paulo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians), Yuri Alberto (Santos).