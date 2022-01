Seleção, Neymar, Ítalo… craques prestigiam luta entre Whindersson e Popó A luta entre o comediante e o tetracampeão mundial de boxe é o combate mais esperado da noite deste domingo (30)

Chegou o dia da esperada luta entre o humorista Whindersson Nunes e Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial de boxe, no Fight Music Show, neste domingo (30). O evento conta com a audiência de ilustres personalidades.

Nas últimas horas, Neymar, camisa 10 do PSG, e parte do elenco da Seleção Brasileira, que está concentrada para a partida contra o Paraguai, postaram que estão ligados no canal ‘Combate’ para acompanhar o confronto. Além deles, o surfista campeão olímpico Ítalo Ferreira também postou sobre o combate.

– De olho – publicou Neymar ao lado de dois amigos, em seu story.

Neymar (Foto: Reprodução)

Além do combate entre o comediante e o tetracampeão mundial, o FMS também contará com lutas do Esquiva Falcão contra o ex-BBB Yuri Fernandes. Rodrigo Minotouro também está confirmado no evento.

O evento é transmitido com exclusividade e AO VIVO no site oficial da organização e também pelo Canal Combate. Os fãs podem adquirir o pay-per-view ou ingressos para a edição também pelo portal do evento:

www.fightmusicshow.com

CARD COMPLETO

BOXE

Whindersson Nunes x Acelino ‘Popó’ Freitas

Rogério Minotouro x Leonardo ‘Leleco’ Guimarães

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

Pedrinho Moura x Dioguin

