Seleção masculina dos EUA cancela treinos no Catar por conta de tensão com Irã

A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos anunciou o cancelamento do período de treinos que faria neste mês em Doha, no Catar. O motivo é a tensão no Oriente Médio em razão da morte do general iraniano Qassem Soleimani, na última sexta-feira.

A federação norte-americana informou, por meio de um comunicado publicado em seu perfil oficial no Twitter, que resolveu cancelar os treinamentos no Catar “em função dos acontecimentos na região”.

“Diante disso, estamos trabalhando em um programa alternativo de preparação para partida contra a Costa Rica, prevista para o dia 1º de fevereiro em Carson (cidade na Califórnia)”, escreveu a entidade na nota.

“Estamos conversando com a federação do Catar para encontrar uma nova oportunidade, no futuro próximo, para que nossa seleção prove as estruturas e a hospitalidade do país”, completou. O Catar será sede da Copa do Mundo em 2022.

A seleção norte-americana vai transferir os treinos neste mês de janeiro para um local nos Estados Unidos que ainda não foi definido.

A tensão entre Estados Unidos e Irã se intensificou depois que o presidente norte-americano Donald Trump autorizou o bombardeio com drones no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, que matou o comandante das Forças Quds – unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã -, o general Qassem Soleimani, na sexta-feira. Ele era um dos homens mais poderosos do Irã e considerado um “herói” local.

Em comunicado, o Departamento de Defesa dos EUA disse, sem apresentar evidências, que Soleimani planejava atacar diplomatas e funcionários americanos “no Iraque e por toda a região”. Trump afirmou que não pretende começar uma guerra contra o Irã. As autoridades iranianas prometeram reagir ao ataque.