Seleção masculina de vôlei derrota Alemanha e reage na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei reagiu na Liga das Nações na madrugada desta terça-feira. A equipe comandada pelo técnico Bernardinho atropelou a Alemanha pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/15, no início da segunda semana da competição, em Fukuoka, no Japão.

O Brasil vinha de uma dura derrota para a Itália, em cinco sets, em sua última partida na primeira semana da competição. Ainda em busca do seu melhor ritmo, a seleção soma três vitórias em cinco partidas na Liga das Nações até agora. Por isso, figura na modesta sexta colocação da tabela.

A sexta partida da seleção está marcada para esta quinta-feira, à meia-noite, pelo horário de Brasília. O adversário será o Irã, que aparece na 16ª e última colocação, ainda com um jogo a menos na classificação geral.

Nesta terça, Bernardinho voltou a fazer testes na equipe e promoveu a estreia do jovem Lukas Bergmann. O ponteiro do Sesi Bauru não decepcionou e foi um dos destaques da equipe, com 11 pontos. Para efeito de comparação, o maior pontuador da equipe nacional foi Lucarelli, com 16.

“Eu estava um pouco nervoso, acho que é normal. Mas conseguimos a vitória. Começamos um pouco lento, adquirimos ritmo ao longo do jogo. Não sei se deu para ver que eu estava nervoso. Mas, com o tempo, vai passando. É importante manter a cabeça no lugar, fazemos isso todo dia. Vamos ter um dia de folga, teremos tempo para estudar o outro time”, comentou Lukas.

Garantido na Olimpíada de Paris-2024, o time masculino voltou a contar com Bernardinho no comando nesta Liga das Nações, que é considerada a grande preparação da seleção para os Jogos Olímpicos. Na competição, o Brasil venceu a Argentina e a Sérvia, antes de superar a Alemanha. E caiu diante de Cuba e Itália.