Seleção masculina de basquete vence Uruguai e se aproxima da vaga para disputa da Americup 2025

A seleção brasileira masculina de basquete derrotou a uruguaia, nesta quinta-feira, no Mangueirinho, em Belém, no Pará, por 71 a 65, em duelo válido pelo Grupo B das Eliminatórias da Americup 2025, que será disputada em agosto, na Nicarágua. Caboclo, com 21 pontos, foi o cestinha da partida. O uruguaio Rodríguez marcou 20.

A equipe nacional volta à quadra no domingo, às 20h, diante do Panamá e uma nova vitória pode garantir vaga na competição continental.

O início de jogo do Brasil foi muito bom e logo a seleção já tinha 7 a 0 no placar, graças às boas jogadas de Caboclo. Mas o Uruguai contou com o talento de Rodríguez, muito bem nas bolas de três e nas jogadas dentro do garrafão para conseguir a virada no placar, em 14 a 12, restando 1min34. Os uruguaios terminaram o primeiro quarto com 19 a 15.

No segundo quarto, o Brasil voltou cometendo muitos erros de passes e viu o Uruguai abrir 24 a 15. A primeira cesta brasileira no quarto só foi feita após 3min30, com Helinho.

A partir da metade do quarto o Brasil ajustou a marcação e aumento o ritmo no ataque. A ‘ponte aérea’ de Georginho para Mãozinha foi o grande lance. Atauri acertou uma bola de três para fechar o primeiro tempo com 33 a 27 para o Brasil.

O terceiro quarto foi o mais equilibrado. Tanto nos acertos quanto nos erros. O duelo Caboclo e Rodríguez foi o ponto alto do jogo. O Brasil terminou com 52 a 50.

O último quarto0 foi o pior do Uruguai na partida, com vários erros de arremessos, principalmente os da linha de três pontos. O Brasil, mesmo sem um grande aproveitamento, abriu vantagem para vencer por 71 a 65.