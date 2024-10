Seleção masculina de basquete renova contrato do técnico Aleksandar Petrovic

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 10:55 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) renovou o contrato do técnico Aleksandar Petrovic, que seguirá no comando da seleção brasileira masculina. O experiente croata vai liderar a equipe até o fim do ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 na companhia de sua comissão técnica, que conta com o auxiliar Tiago Splitter.

O grupo vem embalado por bons resultados nos últimos meses. Sob o comando de Petrovic, a seleção obteve a classificação olímpica para Paris-2024 na última oportunidade disponível, ao faturar o título do Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. E, na capital francesa, fez boa campanha, com o sétimo lugar – o Brasil foi eliminado pelo poderoso time dos Estados Unidos, que se sagraram campeões olímpicos.

Petrovic continua no comando da equipe ao lado dos auxiliares Tiago Splitter, Bruno Savignani, Demétrius Ferraciú e Helinho Garcia. “Estou muito contente por poder seguir no comando do Brasil. Pelos jogadores, pelo corpo técnico, pela CBB e por todo o apoio da torcida, que me enviou muitas mensagens para seguir no projeto. Agora vamos continuar o trabalho desse último verão europeu, nos Jogos Olímpicos”, comentou o croata.

O treinador de 65 anos assumiu a seleção pela primeira vez em 2017. Ele deixou o cargo em 2021 e voltou à função neste ano. Petrovic comandou o time nacional na Copa do Mundo de 2019, na China, e levou a equipe para duas finais de Pré-Olímpico – a última rendeu o título e a vaga para a Olimpíada de Paris-2024.

“Estou muito feliz com a permanência do coach Petrovic na seleção. Ele é como um verdadeiro pai para nós. Tanto eu, quanto Bruno e Helinho, tivemos o privilégio de trabalhar com uma das maiores figuras do basquete mundial. Além de saber como lidar com os atletas, ele domina a preparação de jogos e treinos, tem uma visão estratégica ampla e um olhar clínico para identificar jovens talentos”, comentou Splitter, que tem longo histórico como jogador da seleção antes de se tornar auxiliar técnico.

Petrovic foi o responsável por dar as primeiras oportunidades a Yago, Didi e Gui Santos na seleção. Juntos, eles foram fundamentais para a boa campanha do Brasil na última Olimpíada. Recentemente, o treinador convidou o jovem Mathias, de 16 anos, do Betis, para os treinos antes do Pré-Olímpico.

O primeiro desafio da seleção neste novo ciclo será a janela de disputa das Eliminatórias da Americup, entre os dias 21 e 24 de novembro. O Brasil vai enfrentar o Uruguai e o Panamá em casa. Em fevereiro, a seleção enfrentará os mesmos rivais longe do seu território.

“Nossa meta é preparar muito bem o grupo para as próximas duas janelas para a Americup e outra coisa muito importante, que é buscar os jogadores jovens que podem entrar para esse futuro e dinâmica, como Mathias, Zu Júnior, Nathan Mariano, Lucas Atauri, e todos os outros. E por isso, vamos continuar essa linda experiência”, projetou Petrovic.

Para 2025, um dos principais objetivos é buscar a vaga na Copa do Mundo de 2027, no Catar, por meio das Eliminatórias.