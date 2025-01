Seleção leva virada de Portugal e jogará sob pressão contra EUA no Mundial de Handebol

Após brilhar com uma grande vitória sobre a favorita e anfitriã Noruega, a seleção brasileira masculina de handebol sofreu uma dura virada para Portugal, nesta sexta-feira, pelo Mundial, disputado na Croácia, na Dinamarca e na Noruega. O time nacional dominou o primeiro tempo, mas sofreu um “apagão” na etapa final e foi batido por 30 a 26, em Oslo.

Os destaques brasileiros foram Haniel Lângaro e Jean-Pierre Dupoux, ambos com cinco gols. O principal jogador da partida foi o português Martim Costa, autor de nove gols. Francisco Costa anotou mais cinco para o time europeu, que assegurou sua vaga na próxima fase do Mundial.

O Brasil, por sua vez, buscava sua segunda vitória no campeonato para assegurar sua classificação antecipada para a segunda fase. Porém, com a derrota, precisará conquistar a a vaga somente na última rodada do Grupo E, contra os Estados Unidos, no domingo, às 14 horas (horário de Brasília).

No embalo da surpreendente vitória na estreia, a seleção brasileira começou a partida em forte ritmo. Abriu 4 a 0 no placar e esbanjou eficiência na defesa, encabeçada pelo goleiro Rangel, maior destaque do time no primeiro tempo. Os portugueses esboçaram reação e reduziram a diferença para 5 a 4. Mas o Brasil manteve a vantagem até o fim da etapa, principalmente devido às boas atuações de Langaro e Hugo Bryan.

O segundo tempo foi mais equilibrado desde o início. Os portugueses elevaram o nível de jogo e ficaram a apenas um gol do Brasil: 21 a 20. Na sequência buscaram o empate (22/22) pela primeira vez na partida, aos 15 minutos da etapa. A seleção, então, viveu seu pior momento no confronto e passou quase seis minutos sem marcar gols.

Os portugueses aproveitaram o momento favorável e viraram para 23 a 22. Daí em diante o time europeu passou a dominar a partida. Eles abriram três pontos de vantagem (26 a 23) e consolidaram o momento favorável, sob a liderança de Martim Costa, maior destaque de toda a partida. Na reta final, o Brasil voltou a ficar em jejum de gols, por três minutos, o que culminou numa tranquila vitória portuguesa.

Esta é a 16ª participação consecutiva do Brasil no Mundial. Na edição passada, em 2023, o time terminou na 17ª colocação. A melhor participação dos brasileiros foi em 2019, quando ficou na nona posição. A seleção acabou fora da disputa da Olimpíada de Paris-2024.