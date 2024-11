Seleção inglesa corta oito importantes peças para rodada da Liga das Nações por lesão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 13:33 Para compartilhar:

Lee Carsley assumiu a seleção inglesa interinamente confiante em dias de paz. O substituto de Gareth Soutghate, porém, não imaginava que as lesões fossem atrapalhar seus jogos de despedida. Prestes a passar o bastão para Thomas Tuchel, que assume no começo de 2025, o comandante teve de cortar impressionantes oito peças importantes para os duelos com Grécia e Irlanda pela rodada final da fase de grupos da Liga das Nações B.

Para se garantir nas quartas de final, os ingleses necessitam de somente um ponto e visitam a líder Grécia na quinta-feira sem Alexander-Arnold, Cole Palmer, Grealish, Rice, todos titulares nos 3 a 1 sobre a Finlândia na rodada passada, além de Saka, Ramsdale, Colwill e Foden, todos cortados por lesão.

A lista de 26 convocados foi reduzida para somente 23, já que Carsley chamou apenas cinco peças de reposição: Morgan Rogers, Jarrod Bowen, Jarrad Branthwaite, Tino Livramento e James Trafford. Depois de encarar os gregos, em duelo que vale o topo da chave, a Inglaterra recebe a Irlanda, no domingo.

Lateral imprescindível no Liverpool, Alexander-Arnold foi substituído no primeiro tempo diante do Aston Villa, no fim de semana, com problema na coxa. E o Liverpool já iniciou sua corrida contra o tempo para tê-lo na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, daqui 17 dias. A avaliação é de que serão duas semanas de tratamento e reabilitação.

Arnold anotou um dos gols diante da Finlândia, fora de casa. Os outros dois também saíram de jogadores cortados: Grealish havia aberto o marcador e Declan Rice anotado o terceiro.

