Seleção feminina é vice em Torneio Internacional de Futebol

O Chile estragou a festa dos quase 17 mil torcedores que enfrentaram a forte chuva que caiu em São Paulo neste domingo (1). Após um empate sem gols no tempo normal, as chilenas venceram o Brasil nos pênaltis por 5 a 4 e ficaram com o título do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

Apesar da goleira Aline Reis ter defendido três cobranças, as brasileiras pecaram na pontaria, parando duas vezes na camisa 1 chilena, Christiane Endler.

A competição amistosa, disputada no Pacaembu, foi a primeira de Pia Sundhage no comando da Seleção. Após a goleada por 5 a 0 na Argentina na última quinta-feira (29) pela semifinal, a sueca fez sete mudanças na equipe titular. Só Formiga, Andressa Alves, Debinha e Bia Zaneratto permaneceram no time.

Mais que a falta de entrosamento, a equipe sofreu com as poças formadas pela chuva que caiu durante o primeiro tempo. A água até diminuiu no intervalo, mas, mesmo sem as poças, as brasileiras não tinham a facilidade da partida anterior para trocar passes. A melhor chance do jogo foi das chilenas: um desvio de Bruna Benites quase virou um gol contra.

Nos pênaltis, Aline manteve o Brasil na disputa ao defender as cobranças de Daniela Pardo, Javiera Roa e Endler. Mas, Raquel, Joyce (pararam na goleira), Luana e Bruna Benites (chutaram para fora) desperdiçaram pela Seleção. Javiera Toro, na cobrança decisiva, garantiu a vitória chilena.