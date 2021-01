Seleção feminina disputará torneio em fevereiro contra os EUA, Japão e Canadá

Com foco na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira definiu quais serão os seus primeiros compromissos em 2021. A equipe disputará o Torneio She Believes em fevereiro. E os adversários serão os Estados Unidos, anfitriões do campeonato, o Japão e o Canadá.

O torneio será disputado de 15 a 24 de fevereiro, em Orlando, dentro de uma Data Fifa, a primeira de 2021, o que permite a utilização da força máxima. E promete ser de alto nível, afinal, as quatro seleções se garantiram na Olimpíada, além de estarem no Top 10 do ranking da Fifa.

O Brasil vai estrear no She Believes diante do Japão, no dia 18, às 18 horas (de Brasília). O confronto seguinte será com os Estados Unidos, no dia 21, às 17h. Na rodada final, no dia 24, terá pela frente o Canadá, às 18h. Todos os jogos serão disputados no Exploria Stadium.

Sob o comando da técnica Pia Sundhage, a seleção enfrentou apenas o Canadá. E duas vezes, com uma vitória por 4 a 0, na China, e um empate por 2 a 2, na França. Já as outras duas oponentes não duelam o Brasil desde o She Believes de fevereiro. Naquela oportunidade, a equipe nacional perdeu por 1 a 0 para as norte-americanas e por 3 a 1 para as japonesas.

A seleção treina desde a última terça-feira em Viamão (RS), em mais um ciclo de observações para Pia definir a lista de convocadas para a Olimpíada. O período de atividades por lá seguirá até o dia 20.

