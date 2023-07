Seleção feminina de vôlei vence Tailândia e avança às fases finais da Liga das Nações em 4º

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 12:22 Compartilhe

A seleção feminina de vôlei terminou a fase de classificação da Liga das Nações reabilitada das derrotas para Canadá e Turquia. A equipe de Zé Roberto Guimarães venceu neste domingo a Tailândia por 3 sets a 0, parciais de 20/25, 16/25 e 23/25. A terceira etapa do torneio foi disputada em Bangkok, capital tailandesa.

O Brasil entrou em quadra sem pressão, apesar dos resultados negativos, pois havia confirmado a classificação neste sábado, por causa da vitória surpreendente da República Dominicana sobre a Sérvia. Com isso, a seleção terminou na quarta posição, atrás de Polônia, Estados Unidos e Turquia.

A fase eliminatória, a seleção brasileira enfrentará a China, no dia 13 de julho, em Arlington, nos Estados Unidos. A equipe chinesa terminou na quinta posição. No último confronto entre elas, o Brasil perdeu por 3 sets a 2, em um duelo muito acirrado.

Os demais confrontos são entre: Polônia x Alemanha; Estados Unidos x Japão; Turquia x Itália.

A maior pontuadora do Brasil na partida foi a ponta Gabi, com 15, recuperando-se de uma partida frustrante diante da Turquia. Do lado da Tailândia, Moksri Chatchu-On confirmou 17 pontos.

“Estou muito feliz. Muito bom estar aqui na Tailândia e vencer. Sabíamos que precisávamos fazer um melhor trabalho pelo meio. Acho que fizemos um bom trabalho hoje. Fomos passo por passo. Vamos continuar nosso trabalho. Ainda não estamos satisfeitas. Sabemos que podemos melhorar”, disse Carol.

O JOGO

Atuando em casa, a seleção da Tailândia entrou em quadra, apesar de já estar eliminada, em ritmo de festa e chegou a largar na frente. Assim que virou, o Brasil disparou e, mesmo com um lapso de desatenção, conseguiu confirmar o primeiro set com a parcial de 25/20.

O segundo set foi um passeio da seleção brasileira, que abriu vantagem logo de cara. Apesar do jogo fácil, o Brasil errou lances bobos, que podem preocupar Zé Roberto Guimarães nas fases finais. Mesmo assim, venceu por 25/16.

O terceiro e derradeiro set, a Tailândia iniciou na frente e fez frente ao Brasil ponto por ponto. Em um belo ataque de Carol, a seleção brasileira confirmou a vitória em 25/23.

