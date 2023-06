Seleção feminina de vôlei oscila demais e perde do Canadá na Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 9:35 Compartilhe

Em sua pior apresentação nesta Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei foi surpreendida pelo modesto time do Canadá pelo placar de 3 sets 2, com parciais de 28/30, 25/22, 23/25, 25/21 e 17/15, nesta quinta-feira, em Bangcoc, na Tailândia. Longe de ser uma equipe tradicional do vôlei mundial, o Canadá costuma ser freguês do Brasil tanto no feminino quanto no masculino.

No entanto, o time comandado pelo técnico José Roberto Guimarães caiu diante dos próprios erros ao longo dos cinco sets. Foram 29 pontos cedidos ao rival somente por causa de falhas brasileiras. A seleção canadense também brilhou na defesa, com surpreendentes 21 pontos de bloqueio, contra 13 do Brasil.

O time nacional volta à quadra nesta sexta-feira, às 10h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Turquia, novamente na Tailândia – o jogo será transmitido pelo canal SporTV2.

Zé Roberto voltou a fazer mudanças na equipe titular nesta quinta. E colocou Roberta e Julia Bergmann em quadra, ao lado de Rosamaria, Gabi, Carol e Thaisa. A maior pontuadora do Brasil foi Gabi, com 20. Thaisa contribuiu com 17 pontos. Maiara anotou 11 e fez uma de suas melhores partidas nesta Liga das Nações. Pelo Canadá, Alexa Gray foi o grande nome do jogo, com 25, um set inteiro de pontos.

As mudanças, no entanto, não evitaram novas oscilações da seleção nesta edição do torneio. Acostumada a sair perdendo nos últimos jogos, a equipe nacional desta vez levou a melhor num suado set inicial, vencido por 30/28. O placar apertado seria um sintoma do que o Brasil viria a enfrentar ao longo dos quatro sets seguintes.

A irregularidade das brasileiras voltou a aparecer no segundo set, quando abusaram dos erros e foram dominadas pelas canadenses. O tropeço derrubou a concentração da seleção, que esteve irreconhecível em quadra ao longo de quase todo o terceiro set. O Canadá abriu 20/14 e parecia deslanchar em quadra.

O estrago só não foi maior porque o time de Zé Roberto reagiu rapidamente e chegou a empatar em 22/22. Mesmo assim, não evitou a vitória das canadenses no set, virando o placar. O Brasil tinha dificuldade com a eficiência da defesa rival, que dificuldade errava.

Passado o susto, o Brasil esboçou reação no quarto set. O time se ajustou em todos os fundamentos, principalmente com mudanças feitas por Zé Roberto, e venceu a parcial, empatando a partida.

No tie-break, o time nacional abusou das chances perdidas. Abriu 11/9, mas permitiu a virada das canadenses, que perderam dois match points antes de sacramentar a inesperada vitória.

