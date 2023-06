Seleção feminina de vôlei leva 3 a 0 da Turquia e acumula 2ª derrota seguida na Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 12:09 Compartilhe

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu sua mais dura derrota nesta Liga das Nações, nesta sexta-feira. O time comandado por José Roberto Guimarães levou 3 a 0 da Turquia, com parciais de 22/25, 16/25 e 22/25, em Bangcoc, na Tailândia. Foi o segundo revés consecutivo da equipe nacional na competição.

No total, o Brasil soma agora quatro derrotas em 11 jogos nesta fase classificatória da competição. O time foi batido por China, Estados Unidos, pela modesta seleção do Canadá, na quinta, e agora pela Turquia, considerada time mediano na competição, nesta sexta.

O novo tropeço derrubou a seleção para o quarto lugar da tabela, com 21 pontos, atrás justamente das turcas, que somam 26. Somente as seis primeiras colocadas avançam à fase final. O time brasileiro encerrará sua participação nesta etapa classificatória no domingo, diante da anfitriã Tailândia, às 10h30 (horário de Brasília).

Diante da equipe da casa, atual 13ª da tabela, o Brasil é franco favorito. E não deve ter problemas para assegurar sua vaga na fase final.

Como vem sendo frequente nesta Liga das Nações, Zé Roberto promoveu alterações na equipe titular. Desta vez, colocou Lorrayna e Maiara começando a partida. Também foram titulares Gabi, Carol, Macris e Thaisa, além da líbero Nyeme. A maior pontuadora do Brasil foi Maiara, com 12. Thaisa anotou oito e Gabi, apenas sete. Pela Turquia, Ebrar Karakurt sobrou em quadra e registrou 19 pontos.

Também seguiu a rotina nesta edição do torneio a fraca atuação do Brasil no começo do jogo. Mais uma vez, erros e oscilações fizeram parte da performance nacional, que serviram de combustível para alimentar a confiança das adversárias. E a Turquia, sob a liderança de Karakurt, soube aproveitar suas oportunidades.

Sem enfrentar maior resistência, o time turco abriu quatro pontos de vantagem e viu o Brasil esboçar reação somente na reta final do primeiro set. As brasileiras empataram em 20/20, mas não sustentaram a recuperação na parcial.

O que estava ruim ficou pior no segundo set, provavelmente o pior da seleção em toda a competição até agora. A equipe turca começou na frente e ampliou sua vantagem sem fazer maior esforço. Chegou a abrir 22/12 no placar, diante da apatia da seleção brasileira, que já pensava no terceiro set.

A parcial foi a mais equilibrada do jogo. O Brasil até saiu na frente, mas a Turquia empatou rapidamente e, a partir daí, as duas seleções começaram a fazer uma disputa ponto a ponto. Até que as turcas retomara a dianteira do placar no momento mais importante do set, buscaram um match point e não desperdiçaram a oportunidade.

