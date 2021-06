Seleção feminina de vôlei abre rodada final da Liga das Nações contra coreanas

A seleção brasileira feminina de vôlei voltará à quadra, nesta sexta-feira, para o início da quinta e última rodada da fase classificatória da Liga das Nações. O time nacional jogará contra a Coreia do Sul, às 10 horas (de Brasília), em Rimini, na Itália.

O Brasil busca um título inédito. Na última edição, em 2019, a equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães ficou com a medalha de prata depois de ser superada pelos Estados Unidos na decisão por 3 sets a 2.

No atual torneio, o time brasileiro aparece em segundo lugar na classificação geral, com 31 pontos (10 vitórias e duas derrotas). Os Estados Unidos lideram, com 36, e o Japão aparece em terceiro lugar, com 25. Os quatro primeiros lugares avançarão às semifinais.

Para a oposta Lorenne, a quinta etapa será decisiva na busca da seleção feminina por uma classificação para as fases finais da Liga das Nações.

“Chegamos no momento decisivo da Liga das Nações e vamos em busca da classificação. São três jogos difíceis contra seleções de escolas diferentes. Treinamos bem esses dias e estamos preparadas. Primeiro vamos enfrentar a Coreia do Sul, que é uma equipe comandada por um treinador com experiência no voleibol brasileiro, o Lavarini, e que joga com muita velocidade”, disse Lorenne.

Na última rodada, a seleção feminina conseguiu três vitórias em sequência contra, respectivamente, Polônia, Alemanha e Tailândia.

Veja também