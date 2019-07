Seleção feminina de rugby vence a anfitriã nos Jogos Pan-Americanos

No terceiro dia de disputas nos Jogos Pan Americanos de Lima, o Brasil conseguiu bons resultados no vôlei de praia. As mulheres venceram o jogo e os homens venceram apenas um set, suficiente para garantir vaga direto nas quartas de final. Também teve rugby feminino – com massacre do Brasil em cima das donas da casa – e masculino, além de patinação artística.

Rugby

As seleções brasileiras masculina e feminina de rugby estrearam hoje (26). O time masculino ficou no empate contra o Chile, por 14 a 14, já o time feminino venceu o Peru por 33 a 5. As duas seleções voltam a campo amanhã para duas partidas cada, uma pela manhã e outra à tarde, para definir a classificação à próxima fase.

A seleção feminina venceu o Peru sem dificuldades. A seleção anfitriã até chegou a abrir o placar, mas o gosto da vitória durou pouco. Pouco mais de três minutos depois o Brasil empatou com Rafaela Zanellato e passou à frente com a conversão de dois pontos. No segundo tempo, Isadora Cerullo ampliou e em menos de quatro minutos marcou outros dois tries. Raquel Cristina Kochhhann fechou a goleada.

A Seleção Brasileira feminina de rúgbi venceu a equipe do Peru por 33 a 5 na estreia pelos Jogos Pan-Americanos #Lima2019.

No duelo masculino, o Brasil abriu o placar com uma jogada rápida de Felipe Sancery. Marcado por três chilenos, ele deu um passe para Daniel Sancery, que passava em velocidade e saiu na frente dos adversários para marcar o primeiro try do jogo. Os chilenos empataram ainda no primeiro tempo com Rodrigo Grossetete, que recebeu um passe livre de marcação já perto da linha do try.

A seleção brasileira ficou à frente do placar mais uma vez, com Lucas Duque, após boa troca de passes já próximo à linha do try. Mas, faltando 2:15 para o fim da partida, o Chile conseguiu o empate novamente. O Brasil joga amanhã (27) contra a Guiana e a vitória é fundamental para manter chances de classificação.

Vôlei de praia

A dupla masculina de vôlei de praia Oscar Brandão e Thiago Dealtry perderam para os cubanos Sergio González e Luis Reyes na tarde de hoje (26), pela última rodada da fase de grupos dos Jogos Pan Americanos de Lima. Mas, mesmo com a derrota por 2 sets a 1, Thiago e Oscar estão garantidos nas quartas-de-final do torneio.

A dupla brasileira se impôs no início do jogo, com ataques inteligentes, explorando bem os espaços vazios deixados pelos cubanos e contando com bons momentos na defesa. Oscar e Thiago fecharam o primeiro set por 21 a 16. A vitória nesse set foi fundamental para o futuro da dupla na competição.

O segundo set foi diferente. A dupla cubana melhorou muito seu jogo, sobretudo na defesa. Os cubanos fizeram pontos importantes de bloqueio e foram eficientes para neutralizar os ataques brasileiros. Oscar e Thiago não pioraram tanto no segundo set, mas enfrentaram um adversário visivelmente mais focado. Sergio González e Luis Reyes venceram por 21 a 14.

O tie-break foi o set mais equilibrado de todos. Brasileiros e cubanos se revezaram na liderança do placar, mas nos últimos pontos os cubanos cresceram na defesa e forçaram erros importantes da dupla brasileira. No final, os cubanos garantiram a vitória por 18 a 16.

“Eles usaram uma estratégia muito boa, usaram bem o bloqueio e a gente demorou para perceber isso”, disse Oscar logo após a partida, em entrevista ao canal SporTV. “Fica de aprendizado. Mas estou muito feliz com o nosso jogo, viemos fazer o nosso melhor e é isso que estamos fazendo”, acrescentou Thiago.

Os brasileiros terminaram a fase de grupos em primeiro no grupo C, à frente de Cuba, por terem menos sets perdidos (Cuba perdeu três sets e o Brasil apenas dois). Com isso, passam direto às quartas-de-final do torneio e ganham um dia de folga antes de voltarem à quadra. Eles enfrentarão a dupla vencedora do duelo entre México e El Salvador.

A dupla brasileira feminina, Ângela Rebouças e Carol Horta, venceram mais uma partida. As adversárias da manhã de hoje foram as mexicanas, mas o placar foi o mesmo dos jogos anteriores: 2 a 0. Ângela e Carol fecharam a fase de grupos com três vitórias, seis sets ganhos e nenhum perdido. Com isso, elas já estão garantidas nas quartas de final e aguardam as vencedoras de Colômbia e Canadá, que se enfrentam pelas oitavas de final.

Patinação artística

Bruna Wurts ficou em segundo lugar no programa curto da patinação artística. Ela obteve 36.70 pontos e ficou atrás apenas da argentina Giselle Soller, que conseguiu 38,53 pontos. Amanhã, as oito competidoras da modalidade voltam à pista para o programa longo, em disputas que já valerão medalha.

Já pelo masculino, Gustavo Casado ficou em quarto lugar no primeiro dia de competição. Ele fez 44.90 pontos. O primeiro colocado foi o argentino Juan Sanchez, com 60.95 pontos. Assim como no feminino, os patinadores se apresentam no programa longo amanhã.

No masculino, Gustavo Casado somou 44.90 no programa curto. Amanhã, ele volta ao rinque para apresentar o programa longo.

Handebol

Ontem (25), a seleção brasileira feminina venceu o Canadá por 41 a 12, mantendo sua invencibilidade no torneio. Amanhã (27) as brasileiras enfrentam Porto Rico às 20h. O Brasil é a única seleção do grupo A a ter vencido os dois primeiros jogos. Na primeira rodada, venceu Cuba por 29 a 20.